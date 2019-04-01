В Трубчевске детскую поликлинику оборудуют системой видеонаблюдения

Прокурор во время проверки установил, что здание педиатрического поликлинического отделения «Трубчевская ЦРБ» не оборудовали системой телевизионного наблюдения, это отрицательно сказывается на безопасности пациентов, которые посещают учреждение.

В итоге прокуратура обратилась в суд с заявлением об обязании оборудовать здание детской поликлиники системой видеонаблюдения.

Документ находится на рассмотрении.