В Трубчевске детскую поликлинику оборудуют системой видеонаблюдения
Прокурор во время проверки установил, что здание педиатрического поликлинического отделения «Трубчевская ЦРБ» не оборудовали системой телевизионного наблюдения, это отрицательно сказывается на безопасности пациентов, которые посещают учреждение.
В итоге прокуратура обратилась в суд с заявлением об обязании оборудовать здание детской поликлиники системой видеонаблюдения.
Документ находится на рассмотрении.
Новости регионов
Движение автомобилей на пяти переездах в Смоленской области будет ограничено во второй половине апреля в связи с ремонтными работами
Банк УРАЛСИБ и СК «УРАЛСИБ Жизнь» предлагают программу накопительного страхования жизни «Счастливый ребенок Премиум»
Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама в мире высоких технологий
В сегодняшнем выпуске Колонки Брянского УФАС России заместитель руководителя Наталья Новикова расскажет как избежать нежелательной рекламы, как правильно зафиксировать факт нежелательной рекламы присланной по СМС или по интернету и как правильно обратиться в антимонопольный орган для наказания навязчивых рекламораспространителей.
«Ростелеком», Nokia и сотовый оператор Tele2 успешно завершили в Москве совместное тестирование решений на основе интернета вещей (Internet of Things, IoT) для сервисов ЖКХ.
В локомотивном депо Брянск-2 появился новый памятник-паровоз серии ЭР. «Ветеран» стальных магистралей занял свое место на постаменте вместо паровоза серии Ов, который в конце прошлого года отправили на реставрацию в специализированное ремонтное предприятие в Санкт-Петербург.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» ведет планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Одной из наиболее действенных мер на этом направлении является претензионно-исковая деятельность.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.