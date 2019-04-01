В Брянске пост заместителя мэра заняла Наталья Моисеева

В Смоленске 97 домов с населением 20 тыс остались без тепла и горячей воды из-за аварии на теплотрассе.

Банк УРАЛСИБ и Страховая компания «УРАЛСИБ Жизнь» предлагают клиентам программу накопительного страхования жизни «Счастливый ребенок Премиум». Приобрести полис можно в любом отделении Банка УРАЛСИБ.

В Смоленском регионе Московской железной дороги начались плановые работы по ремонту и обслуживанию инфраструктуры. Это необходимо для обеспечения безопасности движения поездов.

На Московской железной дороге зафиксировано двукратное снижение столкновений автомобильного транспорта с железнодорожным. Так, в первом квартале из-за нарушений автомобилистами правил дорожного движения при пересечении переездов произошло 9 дорожно-транспортных происшествий. Годом ранее – 17 ДТП. В Смоленском регионе столичной магистрали за 3 месяца 2019 года не произошло ни одного ДТП на переездах.

Ранее Наталья Моисеева руководила отделом образования Бежицкого района. Позже ее избрали в горсовет.

Обязанности Моисеевой – вопросы обеспечения сирот жильем, поддержка женщин, оказание соцпомощи, тема детей и семьи. Кроме этого, чиновница будет заниматься работой с молодежью.

Наталья Моисеева получила должность заместителя главы Брянской городской администрации, которая освободилась на минувшей неделе после увольнения Людмилы Гончаровой.

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