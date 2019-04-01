В сети появилось видео нарушения прав колясочников в брянской областной больнице
15 апреля в одной из соцсетей жительница Брянска опубликовала видео, на котором запечалена лестница областной больницы, где не предусмотрены условия для передвижения людей с ограниченными возможностями.
По словам автора Веры Клецовой, в медучреждении нет ни пандуса, ни лифта. Добраться на второй этаж на УЗИ человеку-колясочнику просто невозможно.
«Моей матери назначили УЗИ нижних конечностей. Она не может ходить. Кабинет УЗИ находится в 5-м корпусе на 2-ом этаже. Ни лифта, ни пандуса здесь мы не нашли, и, как оказалось, его тут нет. По дороге к этому кабинету мы встретили таких же страдальцев, которые тащили по лестнице на инвалидном кресле бабулю лет 70. Подскажите, почему все жилые дама, магазины и ТЦ обязуют устанавливать пандусы, а больницы нет», - пожаловалась Вера и добавила, мол, почему кабинет УЗИ в таком случае нельзя было сделать на первом этаже.
Фото - кадр видео.
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