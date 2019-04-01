В Брянске Парк поколений облюбовали любители спиртного

16 апреля житель Брянска опубликовал в соцсети фото недавно образовавшейся необычной мусорки в Парке поколений.

Особенность этой свалки в том, что в ней находятся только бутылки из-под спиртного. По всей видимости, говорит автор снимка, поляну облюбовали любителя алкоголя, которые не научились убирать за собой мусор.

«Парк поколений! Ладно за другими, за собой-то не сложно и не стыдно убрать», – поделися Константин Соловьев.

Напомним, брянцы устроили мусорку прямо под окнами жилого дома.