В Бежице на перекрестке Медведева и Металлистов прохожих ожидает опасность

На пересечении улиц Металлистов и Медведева в областном центре появился открытый люк, фото в соцсети опубликовала местная жительница.

Речь идет о канализационном отверстии, которое рас положено около пешеходной дорожки. Кроме того, что люк открыт, он еще доверху наполнен водой. Глубина не менее метра. По словам Ольги Иванютиной-Кондратьевой, важно то, что рядом постоянно гуляют дети.

«Страшно представить, что может произойти. Вода в нем стоит постоянно. Дней десять назад был в таком же состоянии. Потом прикрыли досками. Теперь опять открыт», - пожаловалась Ольга.

Напомним, в Брянске на площади Ленина может появиться «ловец» автомобилей.