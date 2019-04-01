У брянского депутата Валуева попросили деньги на мальчишник

Виталий из Псковской области во время онлайн-конференции выразил странную просьбу брянскому парламентарию Николаю Валуеву.

Молодой человек написал депутату под номером № 9910. Он объяснил, что собирается жениться, поэтому ему нужны деньги на мальчишник.

«Не знаю, куда обратиться. Банки отказывают в выдаче ипотеки, зарплата у меня маленькая, деньги нужны на приличную свадьбу. И еще мальчишник не помешал бы», - поделился Виталий.

Валуев в просьбе парню отказал, объяснив, что у него много финансовых обязательств перед разными организациями, а также перед детским домом.

«Вам также желаю добра. Мальчишник с друзьями всегда можно провести просто на рыбалке», — посоветовал депутат.

Напомним, Валуев рассказал о воспитании детей.