В брянской воспитательной колонии побывали сотрудники епархии
Для ребят брянской воспитательной колонии провели беседу на тему «Нужна ли вера человеку?».
Мероприятие организовали методист отдела религиозного образования и катехизации Брянской епархии Ирина Диденко, епархиальный волонтер Сергей Ильюшин, председатель профсоюза студентов Брянского государственного аграрного университета Валентина Аниканова. Кроме этого, они поведали аудитории об истоках книгопечатания в России и провели
На встрече прозвучали отрывки из тематических рассказов, продемонстрировали образцы современных православных изданий.
В дар воспитанникам колонии передали православные издания поучительных рассказов «Зёрнышки», а также список православной литературы для самостоятельного чтения.
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