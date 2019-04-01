В брянской воспитательной колонии побывали сотрудники епархии

Для ребят брянской воспитательной колонии провели беседу на тему «Нужна ли вера человеку?».

Мероприятие организовали методист отдела религиозного образования и катехизации Брянской епархии Ирина Диденко, епархиальный волонтер Сергей Ильюшин, председатель профсоюза студентов Брянского государственного аграрного университета Валентина Аниканова. Кроме этого, они поведали аудитории об истоках книгопечатания в России и провели

На встрече прозвучали отрывки из тематических рассказов, продемонстрировали образцы современных православных изданий.

В дар воспитанникам колонии передали православные издания поучительных рассказов «Зёрнышки», а также список православной литературы для самостоятельного чтения.