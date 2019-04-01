В Белых Берегах был замечен «царь» на белой иномарке

На Московской железной дороге зафиксировано двукратное снижение столкновений автомобильного транспорта с железнодорожным. Так, в первом квартале из-за нарушений автомобилистами правил дорожного движения при пересечении переездов произошло 9 дорожно-транспортных происшествий. Годом ранее – 17 ДТП. В Смоленском регионе столичной магистрали за 3 месяца 2019 года не произошло ни одного ДТП на переездах.

Банк УРАЛСИБ стал лауреатом Ежегодного всероссийского конкурса в области корпоративных медиа. В номинации «Клиентские медиа: журнал» награду получил журнал «УРАЛСИБ». Торжественная церемония награждения и вручение дипломов состоялось в среду 10 апреля.

Скейт-парк, который расположен в областном центре на проспекте Гагарина, собираются обновить.

«Царя» на белой иномарке запечатлела на фотокамеру местная жительница Анастасия Клименкова, молодая мама двоих детей. Она объяснила, из-за того, что нарушитель перекрыл дорогу, не знала, как поступить: то ли выходить на проезжую часть с коляской, то ли переносить ее через бордюр.

История случилась недалеко от магазина «Пятерочка» и пешеходного перехода.

16 апреля в соцсетях опубликовали фото очередного «автохама», который припарковал свой транспорт прямо на тротуаре в поселке Белые Берега.

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