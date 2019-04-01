В Климово провели театральный фестиваль
16 апреля в поселке Климово прошел фестиваль детских театров, юные таланты давали спектакль «Красная Шапочка в мире добра».
По словам организаторов, сюжет произведения подготовили в Детском драматическом кружке «Азарт» Межпоселенческого Дома культуры, его приурочили празднику Пасхи.
Члены жюри дали высокую оценку игре артистов. Больше всего им понравилась заключительная песня, которую исполнил театр «Мечта».
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама в мире высоких технологий
В сегодняшнем выпуске Колонки Брянского УФАС России заместитель руководителя Наталья Новикова расскажет как избежать нежелательной рекламы, как правильно зафиксировать факт нежелательной рекламы присланной по СМС или по интернету и как правильно обратиться в антимонопольный орган для наказания навязчивых рекламораспространителей.
«Ростелеком», Nokia и сотовый оператор Tele2 успешно завершили в Москве совместное тестирование решений на основе интернета вещей (Internet of Things, IoT) для сервисов ЖКХ.
В локомотивном депо Брянск-2 появился новый памятник-паровоз серии ЭР. «Ветеран» стальных магистралей занял свое место на постаменте вместо паровоза серии Ов, который в конце прошлого года отправили на реставрацию в специализированное ремонтное предприятие в Санкт-Петербург.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» ведет планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Одной из наиболее действенных мер на этом направлении является претензионно-исковая деятельность.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.