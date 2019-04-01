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В Москве провели операцию брянскому мальчику, выпавшему из окна

Опубликовано Сегодня, 09:59

Региональный детский омбудсмен Инна Мухина сообщила на своей странице в соцсети о том, что 15 апреля 6-летнему ребенку из Брянской области, который был доведен до истощения, провели операцию по замене гастростомы.

«Жителям Брянщины, внимательно следящим за судьбой маленького Сашеньки, сообщаю, что вчера ребёночку провели операцию по замене гастростомы. Операция прошла успешно. Состояние малыша стабильное», — написала  Инна Мухина.

Медики московской городской детской больницы №9 имени Сперанского неустанно продолжают сражаться за жизнь 6-летнего Александра из Брянской области. Как известно, он был доведен до крайней степени истощения в Дубровском детском доме-интернате для умственно отсталых детей, ко времени госпитализации его вес составлял всего пять килограммов.

Напомним, ребенок выпал из окна второго этажа в августе 2017 года. Он получил открытую черепно-мозговую травму. После его лечили в различных медицинских учреждениях региона. В январе 2019 года перевели в «Дубровский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», таким было заявление родителей. Постепенно здоровье малыша ухудшилось, его доставили в реанимацию областной больницы, а затем отправили в столицу.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова навестила мальчика и побеседовала с его врачами.

Детскому омбудсмену пообещали, что ребёнка обследуют, после этого ему подберут лечение, а также специализированное питание.

Мухина считает, что ребёнок был доведен до истощения именно в Дубровском детском интернате. Дело омбудсмен взяла под личный контроль. По предварительным данным, ребёнка неправильно кормили, это стало причиной непроходимости пищевода и отторжения пищи организмом.

Напомним, брянские следователи проводили проверку условий лечения в медучреждениях области 5-летнего мальчика, выпавшего из окна второго этажа.

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