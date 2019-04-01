В 2019 году в Брянске зафиксировали более 100 «автохамов» на парковках для инвалидов
Свыше 100 нарушителей, паркующихся на местах для инвалидов, привлекли в 2019 году в Брянской области к административной ответственности.
Штраф за данный вид нарушения составляет – 5 тыс рублей. Об этом во время пресс-конференции 16 апреля сообщил начальник областного УМВД Владислав Толкунов.
По словам руководителя, в городе ведется активная борьба с водителями, которые оставляют свой транспорт на местах для машин людей с ограниченными возможностями.
«Предлагаю гражданам не оставаться в стороне, и в случае выявления данных нарушений – направлять информацию через сайт 32.мвд.рф с приложением фото- и видеоматериалов. Также мы планируем проведение рейдовых мероприятий, направленных на выявление нарушений указанной категории», - объяснил Толкунов.
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