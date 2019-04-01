В Брянской области лесохозяйственная фирма совершила процедуру преднамеренного банкротства
Сотрудники УМВД Брянской области установили факт преднамеренного банкротства одной из местных фирм, занимающейся предпринимательской деятельностью в лесопромышленном комплексе.
Об этом 16 апреля во время пресс-конференции сообщил начальник областного УМВД Владислав Толкунов. По его словам, организация не выполнила условия заключенного договора аренды лесных участков и задолжала три миллиона рублей. Позже была инициирована процедура банкротства предприятия, утвержденная решением Арбитражного суда региона.
Как выяснили правоохранители, за год до этого была сделана передача имущества предприятия аффилированной организации по многократно заниженной стоимости, что позже привело к утрате возможности проводить финансово-хозяйственную деятельность, а равно погасить имеющуюся перед кредиторами задолженность.
«То есть предприятие само себя лишило техники и других средств производства, без которых продолжение работы было невозможно», - объяснил Толкунов.
В целом вопросу декриминализации лесной сферы в Брянской области уделяется особое внимание. Возникают, по словам руководителя ведомства, определенные трудности, которые связанные с малочисленностью подразделений полиции, за которым закреплено данное направление деятельности, но это не мешает эффективно выполнять поставленные перед сотрудниками задачи.
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