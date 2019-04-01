В поселке Пильшино начальница почты похитила более 150 тыс рублей

Суд Выгоничского района назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года 29-летней жительнице поселка Пильшино, которая признана виновной в присвоении денег с использованием служебного положения.

Уголовное дело было заведено по ч. 3 ст. 160 УК РФ.

По материалам расследования, с ноября 2018 года по январь 2019-го начальник отделения почтовой связи Пильшино Жирятинского почтамта региона похитила вверенные ей более 159 тыс рублей.