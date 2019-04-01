В Бежицком районе на улице Сахарова установят светодиодные светильники

В Брянске приведут в порядок улицу Сахарова, ее отремонтируют после окончания торгов, которые определят подрядчика.

На улице появятся новый асфальт, пешеходное ограждение. Здесь заменят освещение – установят светодиодные светильники.

Нерегулируемые пешеходные переходы оснастят светофорами с кнопками. Последний раз Сахарова ремонтировалась более 10 лет назад.

В 2019 году основные ремонты — 48,6 километров — проведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Из бюджетов всех уровней привлекут около 940 миллионов рублей, которые направят на ремонт 24 городских улиц.

Ещё три объекта: обустройство ливневой канализации на Литейной, обустройство тротуаров на Московском проспекте и ремонт автодороги по переулку Московскому — выполнят за счёт средств областного бюджета.