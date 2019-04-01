Центр Брянска погряз в пробках

В центре Брянска 17 апреля образовался транспортный коллапс, причина – сотрудники дорожных служб наносили разметку.

По словам очевидцев, автомобилисты были вынуждены съехать с двух полос на одну, из-за этого на дороге образовались огромные пробки.

Брянцы сетуют, мол, почему нельзя разметку наносить в темное время суток или хотя бы не в час-пик.

Напомним, 6 марта 2019 года в Советском районе из-за аварии образовалась пробка.