В Мохоновском сельском поселении появились африканские страусы

В Стародубском районе в фирме «Аском» поселились 10 семей черных африканских страусов.

Об этом сообщило местное издание.

На предприятии в крытом помещении создали загон на 10 клеток для каждого семейства этих птиц. Около ангара отвели территорию под прогулки.

Пернатых купили в Воронеже. Для разведения потомства приобрели два инкубатора.

В ближайшее время здесь хотят организовывать экскурсии.

Справка. Африканский страус — самая крупная из современных птиц. Ее высота доходит до 270 см, масса до 156 кг. У страуса плотное телосложение, длинная шея и небольшая уплощённая голова. Прямой и плоский клюв, на надклювье роговой «коготь». Большие глаза, густые ресницы на верхнем веке.

Страусы — нелетающие птицы. Полное отсутствие киля и слаборазвитая грудная мускулатура; скелет не пневматичен, кроме бедренных костей. Крылья у страусов недоразвитые; два пальца на них заканчиваются когтями, или шпорами. Задние конечности длинные и сильные, всего с двумя пальцами. Один из пальцев заканчивается подобием рогового копыта — на него птица опирается при беге.