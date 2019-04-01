ООО «Лайка-Клинцы» наказали за задолженность перед 97 работниками

Прокуратура Клинцов утвердила обвинительное заключение по уголовному делу теперь уже бывшего генерального директора фирмы ООО «Лайка-Клинцы», который обвиняется в полной невыплате зарплаты.

Документ был заведен по материалам прокурорской проверки.

История продолжалась с мая по август 2018 года. По материалам расследования, руководитель организации, имея реальную финансовую возможность, не выплачивал сотрудникам заработную плату. В итоге он задолжал 97 работникам более 5 млн рублей.

Уголовное дело направили в мировой суд для рассмотрения по существу.

Прокурор потребовал принять меры, направленные на восстановление прав трудящихся, и внес представление директору фирмы, а также инициировал его привлечение к административной ответственности по чч. 6 и 7 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок заработной платы». Кроме того, была проведена работа по направлению в интересах работников предприятия судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате за вышеуказанный период.

Задолженность погашена.