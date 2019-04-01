В Брянском районе застройщик нарушил закон о долевом строительстве

Прокуратура Брянского района обнаружила нарушения в работе фирмы ООО «Специализированный застройщик Брянский строительный трест» в плане исполнения закона об участии в долевом строительстве многоквартирных домов.

Как выяснилось, застройщик не разместил в единой информационной системе жилищного строительства проектную декларацию, проекты договоров участия в долевом строительстве, которые используются для привлечения денег участников для создания многоквартирного дома или других объектов недвижимости, сведения об условиях привлечения средств, фотографии о процессе строительства.

Директора организации департамент строительства региона привлек к административной ответственности по ч. 1 ст. 13.19.3 КоАП РФ «Размещение застройщиком информации не в полном объеме в единой информационной системе жилищного строительства» и оштрафовал на 15 тыс рублей.

Кроме того, в адрес руководителя компании внесли представление.

Нарушения уже устранены. Всю недостающую информацию застройщик разместил.