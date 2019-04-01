В Брянском районе застройщик нарушил закон о долевом строительстве
Прокуратура Брянского района обнаружила нарушения в работе фирмы ООО «Специализированный застройщик Брянский строительный трест» в плане исполнения закона об участии в долевом строительстве многоквартирных домов.
Как выяснилось, застройщик не разместил в единой информационной системе жилищного строительства проектную декларацию, проекты договоров участия в долевом строительстве, которые используются для привлечения денег участников для создания многоквартирного дома или других объектов недвижимости, сведения об условиях привлечения средств, фотографии о процессе строительства.
Директора организации департамент строительства региона привлек к административной ответственности по ч. 1 ст. 13.19.3 КоАП РФ «Размещение застройщиком информации не в полном объеме в единой информационной системе жилищного строительства» и оштрафовал на 15 тыс рублей.
Кроме того, в адрес руководителя компании внесли представление.
Нарушения уже устранены. Всю недостающую информацию застройщик разместил.
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