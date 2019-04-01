Жители Брянска могут слетать в столицу за 2 тыс 500 рублей
Презентация авиакомпании «Руслайн» состоялась 17 апреля в областном правительстве.
Как известно, сейчас из Брянска можно улететь прямым рейсом в Симферополь и Анапу. Время полета – два часа.
По словам представителей компании, теперь самолеты будет летать два раза в неделю. Относительно цен на билеты, то в Анапу можно будет улететь за 3 тыс 900 рублей, Симферополь за 4 тыс 700, в Москву – 2 тыс 500. В стоимость не включили багаж, а только ручную кладь до десяти килограммов.
По словам начальника управления продаж компании Ростислава Петрова, «Руслайн» имеет не только свой аэропарк самолетов - Bombardier crj-100\200 - но и собственную техническую службу, что дает возможность повысить качество и безопасность полетов.
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