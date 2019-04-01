В Бежицком районе грузовик провалился в яму

17 апреля в Бежицком районе на улице Гончарова на Новом Городке произошел неприятный случай с участием большегруза, о нем рассказали свидетели в соцсетях.

Инцидент случился около двенадцати дня между домами №61 и №63. Как рассказывают очевидцы, автомобиль «Камаз» привез песок и провалился в яму, где проходит теплотрасса.

Напомним, 20 марта в областном центре на улице Романа Брянского во дворе высотки вместе с асфальтом «ушел» в яму грузовик.