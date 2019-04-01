Комаричская молочная фирма готовила продукцию для детей в помещениях с грибами

Прокуратура Брянской области проверила производителя кисломолочной продукции для дошкольных учреждений ООО «Комол» в Комаричах в связи с отравлением в феврале 2019 года воспитанников детских садов Володарского района.

Ревизию проводили сотрудники брянского Роспотребнадзора. Во время проверки была обнаружена масса нарушений санитарно-эпидемиологического закона.

Так, на предприятии не было системы централизованного горячего водоснабжения, на потолках росли плесневые грибы, на стенах отслоилась краска, покрытие пола давно требовало замены. Не соблюдались требования к санобработке технологического оборудования, молочная продукция не соответствовала регламентам Таможенного союза, не проводился контроль над уровнем содержания токсичных элементов: антибиотиков, пестицидов, радионуклидов.

Сотрудники Роспотребнадзора выдали руководству «Комола» предписание, а также привлекли к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», ст. 6.5 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде», ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушения изготовителем требований технических регламентов к продукции, создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан». В отношении директора компании составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ.