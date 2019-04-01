В колонию поселка Каменка хотели пронести упаковку конфет с «сюрпризом»

Сотрудники исправительных колоний Брянской области пресекли попытки доставки осужденным запрещенных предметов.

В колонию №6 в Клинцах 34-летний местный житель хотел было перебросить пакет через ограждение, однако попытка потерпела неудачу, его задержали работники резервной группы отдела охраны. Во время досмотра у парня изъяли три мобильных телефона, четыре зарядных устройства, гарнитуру и две литровые бутылки со спиртосодержащей жидкостью.

В колонию строгого режима №4 в Каменке Брасовского района 60-летнему осужденному в пакете с шоколадными конфетами хотели пронести две колоды игральных карт.

«По фактам попыток передачи запрещенных предметов в отношении граждан составили протоколы об административных правонарушениях по ст.19.12 КоАП РФ», - сообщили в пресс-службе ведомства.