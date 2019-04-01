Брянцы могут снять видео для конкурса на тему раздельного сбора мусора

В Брянске стартует областной конкурс социально-экологических плакатов, рисунков и экологических видеороликов «Разделяя отходы - сохраняем природу», организаторами которого стали регоператор по обращению с ТКО ОАО «Чистая планета» и Департамент образования и науки.

Цель мероприятия – приобщить школьников и общественность к вопросу защиты окружающей среды, предоставить возможности и выразить свое отношение к той или иной проблеме в сфере экологии.

Предлагаются две номинации. Первая - социально-экологический плакат или рисунок в любой технике с лозунгом. Тема должна быть связана с проблемой раздельного сбора отходов и вторичной переработки, несанкционированными свалками.

Вторая - видеоролики, снятые на камеру, смартфон или фотоаппарат. Тема записей – та же.

Заявки принимает департамент образования и науки региона, каб. 211.

Победители будут определены в трех возрастных категориях. Они получат призы и подарки.

К участию приглашаются школьники от 7 до 18 лет.

В конкурсе рисунков и плакатов будут участвовать ученики 1-4 классов, а в создании экологических видеороликов - 5-9 классов и 10-11 классов.

Состязание продлится до 14 мая.