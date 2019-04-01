В селе Плоцкое обнаружены авиабомбы
18 апреля в селе Плоцкое Стародубского района нашли взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны.
На место вызвали саперов «Брянского пожарно-спасательного центра».
В 12:30 они обезвредили несколько авиабомб.
Напомним, 9 апреля на берегу реки Десна нашли авиабомбу.
Новости регионов
«Остановки по требованию» исключат из расписания пригородных поездов Смоленского региона МЖД с 19 апреля
Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама в мире высоких технологий
В сегодняшнем выпуске Колонки Брянского УФАС России заместитель руководителя Наталья Новикова расскажет как избежать нежелательной рекламы, как правильно зафиксировать факт нежелательной рекламы присланной по СМС или по интернету и как правильно обратиться в антимонопольный орган для наказания навязчивых рекламораспространителей.
Широкополосный интернет от «Ростелекома» за минувший год выбрали более двух тысяч абонентов компании в Брянской области. В основном пользователи выбирали тарифные планы «Выгодный интернет 50» и «Домашний Интернет 100 Мбит/с в комплекте 2в1». В первом квартале 2019 года по популярности лидирует предложение «Для интернета», за которым следует пакет «Для интернета везде». Последний включает «Домашний интернет» и «Мобильную связь» с 4 Гб трафика и безлимитным общением в соцсетях и мессенджерах.
Пассажирам больше не придется связываться с локомотивной бригадой для остановки пригородного поезда.
В связи с установившейся в Брянской области теплой погодой и наступлением летнего сезона рыбной ловли филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» напоминает рыболовам о необходимости соблюдения правил электробезопасности в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП)
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.