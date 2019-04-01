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В Бежице за нарушение закона оштрафован работодатель

Опубликовано Сегодня, 16:01

Прокуратура Бежицкого района проверила, насколько в фирме ООО «Уровень» исполняют трудовое законодательство.

Проверка показала, что зарплату за отработанный месяц сотрудникам выплачивали 30 числа следующего месяца, а это - нарушение ст. 136 Трудового кодекса РФ, по которой деньги должны давать своевременно и не реже, чем каждые полмесяца.

Директора фирмы привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ и оштрафовали на две тысячи рублей.

Прокуратурой района в адрес работодателя внесла представление. Нарушение устранили, ответственный за этот вопрос человек привлечен к дисциплинарной ответственности.

Теперь зарплату выплачивают два раза в месяц. 

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