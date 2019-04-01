Улица Степная в Брянске «тонет» в бытовых отходах
17 апреля в соцсети появился снимок территории на улице Степной в Брянске; пейзаж, запечатленный на фото, поразил своей «красотой».
Местные жители возмущены тем, что рядом с красивой многоэтажкой у дороги образовались огромные горы бытовых отходов.
«Такая красота возле новых домов на Степной», - прокомментировала автор Ирина Кубарева.
Некоторые пользователи заметили, что на фото изображен строительный мусор, который собственник должен вывозить за свой счет.
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