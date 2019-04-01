В Мглинском районе десять человек уклонились от уплаты алиментов

Прокурор Мглинского района направил мировому судье 10 исковых заявлений к родителям несовершеннолетних детей, которые имеют долги по уплате алиментов.

По ч. 2 ст. 115 СК РФ «при образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда, виновное лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в размере одной десятой процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки», - сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Дети в силу возраста - недееспособны и не могут самостоятельно отстаивать свои права, поэтому прокуратура выступила в их защиту.