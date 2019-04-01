В Брянске экс-директор госучреждения и руководитель фирмы прокрутили аферу на 12 млн рублей

Брянская полиция возбудила уголовное дело в связи с мошенничеством на сумму 12 млн рублей.

Как выяснили правоохранители, жительница Брянска во время исполнения обязанностей руководителя одного из государственных учреждений области вместе с гендиректором коммерческой выставили на торги арестованную недвижимость.

Подозреваемые убедили представителя одного из Центров недвижимости города за помощь в приобретении реализуемого имущества передать им 12 млн рублей. Получив деньги, злоумышленники распорядились ими по своему усмотрению.

В отношении фигурантов дела избрали меру пресечения в виде ареста.