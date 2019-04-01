В Брянске мужчина с оружием похитил даму сердца

Брянские следователи предъявили обвинение в похищении человека с применением предметом, используемого в качестве оружия.

Фигурант уже содержится под стражей. Ему грозит до 12 лет заключения.

«Расследование продолжается», - сообщили в СУ СК.

По материалам расследования, инцидент случился 10 января 2019 года. Молодой человек встретил после работы свою пассию, которая отвергла его чувства. Угрожая пневматическим пистолетом, он привел девушку в свою квартиру и запер ее внутри.

К счастью, девушка по телефону успела сообщить родным о том, что случилось. Они вовремя обратились в полицию.