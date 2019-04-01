В брянской «Хрустальной маске» приняли участие коллективы из разных регионов

В Дятькове прошел 11 фестиваль театрального искусства для самодеятельных коллективов «Хрустальная маска», он собрал участников из разных областей РФ.

Артисты прибыли из Калужского, Смоленского и Владимирского регионов.

По словам членов жюри, каждый год все больше появляется интерес к фестивалю как со стороны коллективов-участников, так и со стороны зрителей.

Победителей определили в нескольких номинациях. К примеру, в «Режиссуре» вручила директор департамента культуры Брянской области Елена Кривцова.

Гран-при получила театральная студия «Образ» за феерию «Синяя птица». Диплом победителя в номинации «Лучшая женская роль» вручили Хвастовичскому народному театру (комедия «Примадонны»). Диплом за лучшую режиссерскую работу и лучшую мужскую роль — народный театр-студия «Маска» (г. Дятьково, комедия «Ищу человека»).