В Брянской области забраковали 8 партий изделий из муки и круп

Сотрудники брянского Россельхознадзора осуществляют контроль над качеством и безопасностью хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий, которые производятся и реализуются в области.

Так, за 1 квартал 2019 года в связи с выявленными нарушениями из оборота изъяли 8 партий мукомольно-крупяных изделий массой 81 килограмм.

«Ситуация по обеспечению качества и безопасности хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий остается на контроле ведомства», - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.