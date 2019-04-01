В Дубровке разоблачили владельцев сайтов по услугам незаконной миграции

Прокурор Дубровского района во время мониторинга сети Интернет обнаружил три сайта, на которых предлагалось оказание платных услуг в сфере миграционного учета иностранцев, которые пребывают в России.

Так, владельцы сайта предлагали постановку на миграционный учет по месту жительства (пребывания), оформление прописки и временной регистрации, получение «легальной» временной регистрации для иностранных граждан и многое другое.

По закону, использование средств массовой информации с целью совершения уголовно наказуемых деяний не допускается.

«Статьи 322.2 и 322.3 УК РФ предусматривают уголовную ответственность за фиктивную регистрацию гражданина РФ или лица без гражданства по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в России, а также за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Дубровского района в судебном порядке потребовала признать размещенную на сайтах информацию запрещенной к распространению и ограничить к ней доступ.