Глава Фокинского района получил нагоняй за свалку

Природоохранный прокурор провел проверку фактов, которые изложены в статье «Спилили и забыли: брянцы жалуются на древесный мусор под окнами», опубликованной на одном из сайтов СМИ.

Во время ревизии выяснилось, что в поселке Белые Берега Фокинского района вдоль улицы Матросова, около домов 57в, 57а, 56а, 64, расположены несанкционированные навалы древесных и строительных отходов на площади около 10 квадратных метров.

Природоохранный прокурор потребовал устранить нарушения и внес представление главе Фокинского района.

Сведения о навалах древесных отходов на улице Строителей не подтвердились.