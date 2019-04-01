В Брянске снизилась цена авиаперелетов в столицу

В авиакомпании «РусЛайн» изменили стоимость билетов из Брянска в Москву.

Теперь перелет стоит от 1450 рублей. Ранее за билет надо было отдать 2500 рублей.

«А/к «РусЛайн», видимо, после пресс-конференции, снизили цены на перелеты до Москвы. Теперь стоимость билетов начинается от 1450 р без сборов», - сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Брянск» на официальной странице в соцсети.

Самолеты «Брянск — Москва (Внуково)» будут летать с середины мая с понедельника по четверг. С этого же периода авиакомпания начнет выполнять рейсы «Брянск-Анапа», «Брянск-Симферополь».

Билеты уже в продаже.