В лесу под Брянском обнаружено 47 опасных предметов

Скейт-парк, который расположен в областном центре на проспекте Гагарина, собираются обновить.

Губернатор Алексей Островский в сопровождении руководителей профильных департаментов и главы города Андрея Борисова осмотрел памятные места в Смоленске и обсудил с новым градоначальником, как в преддверии праздника будут решаться существующие проблемы.

Пассажирам больше не придется связываться с локомотивной бригадой для остановки пригородного поезда.

18 апреля в областном центре на проспекте Строителей случилась авария с участием маршрутки, из-за которой на проезжей части образовался затор.

18 апреля в Кардымово на Красноармейской и Богречевой случилась авария с участием автомобиля «ВАЗ 111130» и мотоцикла MOTOLAND TD150-33C, пассажир и водитель последнего транспорта получили травмы.

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