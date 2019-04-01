В Рогнединском районе в администрации сельских поселений нарушался трудовой кодекс

Прокурор Рогнединского района проверил, насколько соблюдается трудовой закон в администрациях сельских поселений.

Ревизия показала, что в Вороновском, Селиловичском, Федоровском и Шаровичском сельских поселениях нарушали ст. 136 Трудового кодекса РФ, поскольку заработную плату военно-учетным работникам выплачивали один раз в месяц.

На глав администраций прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

Виновных лиц Государственная инспекция труда в Брянской области привлекла к административной ответственности и оштрафовала каждого на 10 тыс рублей.

Прокуратура внесла четыре представления.

Акты прокурорского реагирования рассмотрели и удовлетворили. Нарушения устранили. Четыре должностных лица администраций сельских поселений привлечены к дисциплинарной ответственности.