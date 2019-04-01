Чиновникам Жирятинского района досталось от прокурора

Прокуратура Жирятинского района обнаружила нарушения закона в сфере обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов.

Проверка показала, что местные чиновники не определили способы и места, на которых можно разводить костры, сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия.

Помимо этого, органы местного самоуправления не принимают никаких мер по ликвидации «травяных» пожаров.

В Морачевской сельской администрации нет плана привлечения сил и средств для тушения, а также проведения аварийно-спасательных работ.

В двух деревнях поселения нет средств звуковой сигнализации для оповещения людей во время возгораний.

В связи с этим прокуратура района в адрес глав Воробейнской и Морачевской сельских администраций, а также главы администрации Жирятинского района внесла представления об устранении нарушений.