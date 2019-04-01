Брянскую клинику по лечению зрения наказали за рекламу
Сотрудники брянского УФАС выдали местной клинике по лечению зрения предписание, причина – фирма нарушила закон о рекламе.
Как выяснили специалисты, на фасаде медучреждения находились три конструкции, где была информация об оказываемых услугах, а также их наименование и используемые медтехнологии. В рекламе нарушили требования ч. 7 ст. 24 федерального закона.
«Согласно нормам ФЗ «О рекламе», а именно части 7 статьи 24 реклама лекарственных средств, медицинских услуг, в том числе методов лечения, медицинской техники должна сопровождаться предупреждением о наличии противопоказаний к их применению и использованию, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов», - сообщили в пресс-службе регионального УФАС.
Такеж там не было пометки о необходимости консультации специалистов.
Во время рассмотрения дела представитель медстороны пыталась убедить членов комиссии Брянского УФАС в том, что все три конструкции – это вывески, и на них указаны необходимые сведения, раскрытие или распространение которых обязательны.
В комиссии представителю клиники объяснили, что информация на конструкциях - реклама, поскольку позволяет четко обозначить, индивидуализировать конкретный объект.
Представитель клиники согласился с нарушением и признал свою вину.
Медучреждению выдали предупреждение и сказали устранить нарушение.
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