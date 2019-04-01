Ямальский депутат имеет землю, по площади дважды превышающую Брянск
Василий Крюк, депутат Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа, который является генеральным директором авиакомпании «Ямал», предоставил декларацию о своей недвижимости и доходах; как оказалось, ему принадлежат 194 земельных участка.
Площадь этой земли – 359 квадратных километров. Если сравнивать с территорией города Брянск, то это в два раза больше. По данным Википедии, площадь нашего областного центра – 186, 73 кв. м.
Информация о доходах и имуществе парламентария размещена на сайте регпарламента.
Как сообщают РИА Новости, в 2018 году Василий Крюк получил 17 млн рублей. Сообщается, что его доходы уменьшились за год в три раза.
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