В Брянске человек пытался спуститься с балкона пятиэтажки

20 апреля в соцсеть попала странная фотография пятиэтажного дома; на снимке видно, что с балкона четвертого этажа свисает веревка, сделанная из простыней.

Автор фото Светлана Артамонова отнеслась к увиденному с юмором: «Переулок Северный 52, кажется, любовник сбегал».

По словам Виктора Буянова, тому, кто спускался с четвертого этажа, наверное, повезло, потому что простыни не порвались, а значит, были сделаны из хорошего материала.

«На самом деле простыни должны быть из очень хорошего материала, потому как сам не раз рвал руками б\у простыни на ветошь, а выдержать вес половозрелого мужика килограмм под 70-80», - прокомментировал Виктор.

Некоторые брянцы предложили другую версию: по связанным простыням спускался психически больной человек.