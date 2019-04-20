В Брянской области за незаконную добычу песка бизнесмена оштрафовали на 3 млн рублей

В Арбитражном суде Брянской области рассмотрели дело о незаконной добыче песка в отношении индивидуального предпринимателя, иск на него поступил от Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору региона.

Как выяснили специалисты, бизнесмен незаконно добывал песок в Суземском районе, однако разрешения у него для этого не было.

По заключению сотрудников Брянской межобластной ветеринарной лаборатории, почве нанесли вред — на участке почти в 4,5 тысячи квадратных метров.

В пресс-службе Арбитражного суда объяснили, гражданина оштрафовали на 2 865 920 рублей.