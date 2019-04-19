В Стародубе прокурор восстановил права несовершеннолетних детей

Прокуратура Стародубского района проверила, насколько граждане выполняют закон о дополнительных мерах по государственной поддержке семей, имеющих детей.

Проверка показала, что в райцентре одна дама с появлением права на дополнительные меры государственной поддержки - рождением второго ребенка - предоставила заявление в пенсионный фонд райцентра о распоряжении средствами материнского капитала путем погашения кредита на приобретение жилого дома. Деньги на счет гражданки перечислили. После этого заявительница оформила право собственности на дом и дала письменное обязательство оформить его в общую долевую собственность детей в течение полугода после перечисления средств материнского (семейного) капитала человеку, осуществляющему отчуждение жилого дома.

Так как обязательство не было исполнено, прокурор Стародуба подал иск в суд, чтобы защитить интересы несовершеннолетних. В документе он просил обязать мать детей оформить жилое помещение, которое было приобретено с использованием средств капитала в общую собственность родителей и детей, с определением размера долей по соглашению.

Матьзарегистрировала за несовершеннолетними доли в праве на дом, приобретенный с использованием средств материнского капитала.