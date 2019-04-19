В Брянской области разбои чаще всего совершают ранее судимые лица

В прокуратуре региона проанализировали информацию о преступлениях в течение трех месяцев 2019 года; число разбоев, по словам специалистов, уменьшилось на 21, 4%

Больше всего таких преступлений было совершено в Советском, Бежицком, Брянском, Новозыбковском, Дубровском, Выгоничском, Стародубском, Севском районах и Брянске.

В общественных местах случилось восемь разбоев.

Чаще всего подобные преступления совершали безработные или люди, у которых нет постоянного источника дохода; также к таким делам были причастны ранее судимые лица и нетрезвые граждане.

«Раскрыто 18 разбоев (АППГ – 13), их раскрываемость составила 100% (АППГ – 92,9%)», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В суд направили 18 уголовных дел.