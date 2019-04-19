Поиск по сайту
Поиск по сайту

В Брянске арбитражный суд рассматривает дело владельца маршруток №76 и 99

Опубликовано Сегодня, 15:01

В арбитражном суде региона продолжают рассматривать иск городской администрации о недобросовестном перевозчике, который владеет маршрутками №№76 и 99.

Как сообщили в пресс-службе администрации, речь идет о предпринимателе Махотине Д.Ю.  Заявление было подано 25 февраля 2019 года. Причина подачи иска - неоднократные нарушения перевозчиком закона РФ в плане обеспечения пассажирских перевозок: нарушение расписания движения, несвоевременное предоставление установленной отчётности и другие.

Очередное заседание назначили на 16 мая. В пресс-службе администрации также уточнили, что сегодня в нескольких местных СМИ была опубликованы неверные сведения о том, что суд оставил иск Брянской городской администрации  без удовлетворения.

По всей видимости, коллеги-журналисты за окончательное решение суда приняли промежуточное определение об отказе в принятии обеспечительных мер на время проведения судебных заседаний.

«Убедительно просим коллег в дальнейшем быть более внимательными при публикации информации», - объяснили в пресс-службе.

Фото
 720
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Брянске могут отменить маршрутки №76 и №99
  • В Брянске назначили нового начальника отдела по транспорту
  • В Брянской горадминистрации поменялся руководитель аппарата
  • Брянский суд вернул судимой за побои бабушке внука
  • Суд запретил вырубать ели у гостиницы «Центральной» в Брянске
    • Новости регионов
    Подозреваемые в краже на сумму 220 тыс рублей задержаны в Смоленске
    16:18:18 19-04-2019
    Смоленские правоохранители задержали  судимых жителей Иркутска 28 и 30 лет, которые подозреваются в краже у женщины из областного центра.
    Недалеко от Смоленска произошло жуткое ДТП с мотоциклистом, двое пострадали
    13:31:39 19-04-2019
    18 апреля в Кардымово на Красноармейской и Богречевой случилась авария с участием автомобиля «ВАЗ 111130» и мотоцикла MOTOLAND TD150-33C, пассажир и водитель последнего транспорта получили травмы.
    В районе Киселевки маршрутка влетела в троллейбус
    21:37:16 18-04-2019
    18 апреля в областном центре на проспекте Строителей случилась авария с участием маршрутки, из-за которой на проезжей части образовался затор.
    «Остановки по требованию» исключат из расписания пригородных поездов Смоленского региона МЖД с 19 апреля
    17:55:12 18-04-2019
    Пассажирам больше не придется связываться с локомотивной бригадой для остановки пригородного поезда.
    На контроле: То, как Смоленск готовится к 9 Мая, проверил губернатор
    12:25:04 17-04-2019
    Губернатор Алексей Островский в сопровождении руководителей профильных департаментов и главы города Андрея Борисова осмотрел памятные места в Смоленске и обсудил с новым градоначальником, как в преддверии праздника будут решаться существующие проблемы.
    В Смоленске планируют обновить скейт-парк
    19:47:34 16-04-2019
    Скейт-парк, который расположен в областном центре на проспекте Гагарина, собираются обновить.
    Лента новостей
    Сегодня, 17:18
    У директора «Чистой планеты» появился новый первый зам
    Сегодня, 17:01
    В Володарском районе задержали нелегала из Узбекистана
    Сегодня, 16:04
    В Брянской области в течение недели выявили 138 нарушений в миграционной сфере
    Сегодня, 16:01
    В поезде «Москва-Брянск» произошла кража
    Сегодня, 15:09
    В Выгоничах произошел лесной пожар
    Сегодня, 15:01
    В Брянске арбитражный суд рассматривает дело владельца маршруток №76 и 99
    Сегодня, 14:17
    В Гордеевском районе выселили несколько семей, которые остались жить в сданных домах
    Сегодня, 13:28
    В Брянской области разбои чаще всего совершают ранее судимые лица
    Сегодня, 13:13
    В Брянске изолировали от общества грабителя пожилых людей
    Сегодня, 12:45
    В Брянском ЛДПР избран Координационный совет
    Сегодня, 11:52
    В Бежице в объектив попал маршрутчик-лихач
    Сегодня, 11:30
    В брянской больнице №2 в связи со скандалом начали служебное расследование
    Сегодня, 11:14
    В Брянской области четыре человека подхватили инфекцию болезни Лайма
    Сегодня, 10:48
    В Стародубе прокурор восстановил права несовершеннолетних детей
    Сегодня, 10:35
    Серьезное ДТП в селе Домашово: ранен водитель «ВАЗа»
    Сегодня, 09:54
    Под Трубчевском в ДТП пострадал 17-летний нетрезвый мопедист
    Сегодня, 09:17
    В Злынке пенсионерка провернула аферу на 1, 6 млн рублей
    Сегодня, 09:02
    В Новозыбкове горела баня
    Сегодня, 08:54
    В Брянской области за незаконную добычу песка бизнесмена оштрафовали на 3 млн рублей
    Сегодня, 08:00
    Жители Брянска спасли ежей из «травяных» пожаров
    Сегодня, 07:00
    В сети появилось видео огромного пожара барака в Володарском районе (ВИДЕО)
    Сегодня, 06:00
    В Мглине произошел пожар
    Вчера, 17:47
    В Брянске в троллейбусе травмировалась пожилая женщина
    Вчера, 12:09
    В Брянске человек пытался спуститься с балкона пятиэтажки
    Вчера, 11:37
    В Брянске у БУМа автомобиль влетел в столб
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 16:01
    «МегаФон» - лучшая телекоммуникационная компания для старта карьеры   1
    Сегодня, 13:00
    Главе Брянщины Богомазу присвоили звание «Почетный работник АПК России»
    Сегодня, 12:52
    Приз за профессионализм. Ковбои «Мираторга» побывали в Америке
    19-04-2019, 16:23
    Чистая планета - детям
    19-04-2019, 15:58
    В БГУ прошла научно - практическая конференция
    Актуальные темы
    Общество Новость дня
    В больнице Володарского района разразился скандал
    Общество Новость дня
    В брянской больнице №2 в связи со скандалом начали служебное расследование
    Общество Новость дня
    В Клинцах придумали новый способ доставки квитанций
    Общество Происшествия
    В Севске нелегальных мигрантов приговорили к колонии
    Происшествия На дорогах О главном
    Недалеко от поселка Пильшино произошла ужасная авария
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Диплом, курсовую или диссертацию - напиши сам!

    На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова разъяснила, что нельзя рекламировать услуги по написанию дипломных и курсовых работ.

    Ростелеком новости
    Жители Брянщины выбрали интернет от «Ростелекома»

    Жители Брянщины выбрали интернет от «Ростелекома»Широкополосный интернет от «Ростелекома» за минувший год выбрали более двух тысяч абонентов компании в Брянской области. В основном пользователи выбирали тарифные планы «Выгодный интернет 50» и «Домашний Интернет 100 Мбит/с в комплекте 2в1». В первом квартале 2019 года по популярности лидирует предложение «Для интернета», за которым следует пакет «Для интернета везде». Последний включает «Домашний интернет» и «Мобильную связь» с 4 Гб трафика и безлимитным общением в соцсетях и мессенджерах.

    РЖД новости
    «Остановки по требованию» исключат из расписания пригородных поездов Брянского региона МЖД с 19 апреля

    «Остановки по требованию» исключат из расписания пригородных поездов Брянского региона МЖД с 19 апреляПассажирам больше не придется связываться с локомотивной бригадой для остановки пригородного поезда.

    МРСК новости
    Брянскэнерго готово к работе во время прохождения грозового периода

    В филиале ПАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» завершена подготовка к работе во время прохождения грозового периода 2019 года. Она направлена на повышение надежности работы оборудования, обеспечение надежного электроснабжения потребителей Брянской области в период сложных погодных условий.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.