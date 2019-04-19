В Брянске арбитражный суд рассматривает дело владельца маршруток №76 и 99

В арбитражном суде региона продолжают рассматривать иск городской администрации о недобросовестном перевозчике, который владеет маршрутками №№76 и 99.

Как сообщили в пресс-службе администрации, речь идет о предпринимателе Махотине Д.Ю. Заявление было подано 25 февраля 2019 года. Причина подачи иска - неоднократные нарушения перевозчиком закона РФ в плане обеспечения пассажирских перевозок: нарушение расписания движения, несвоевременное предоставление установленной отчётности и другие.

Очередное заседание назначили на 16 мая. В пресс-службе администрации также уточнили, что сегодня в нескольких местных СМИ была опубликованы неверные сведения о том, что суд оставил иск Брянской городской администрации без удовлетворения.

По всей видимости, коллеги-журналисты за окончательное решение суда приняли промежуточное определение об отказе в принятии обеспечительных мер на время проведения судебных заседаний.

«Убедительно просим коллег в дальнейшем быть более внимательными при публикации информации», - объяснили в пресс-службе.