В Брянске арбитражный суд рассматривает дело владельца маршруток №76 и 99
В арбитражном суде региона продолжают рассматривать иск городской администрации о недобросовестном перевозчике, который владеет маршрутками №№76 и 99.
Как сообщили в пресс-службе администрации, речь идет о предпринимателе Махотине Д.Ю. Заявление было подано 25 февраля 2019 года. Причина подачи иска - неоднократные нарушения перевозчиком закона РФ в плане обеспечения пассажирских перевозок: нарушение расписания движения, несвоевременное предоставление установленной отчётности и другие.
Очередное заседание назначили на 16 мая. В пресс-службе администрации также уточнили, что сегодня в нескольких местных СМИ была опубликованы неверные сведения о том, что суд оставил иск Брянской городской администрации без удовлетворения.
По всей видимости, коллеги-журналисты за окончательное решение суда приняли промежуточное определение об отказе в принятии обеспечительных мер на время проведения судебных заседаний.
«Убедительно просим коллег в дальнейшем быть более внимательными при публикации информации», - объяснили в пресс-службе.
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