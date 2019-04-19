В Брянской области в течение недели выявили 138 нарушений в миграционной сфере

Брянские правоохранители провели операцию «Нелегал», во время которой составили административных штрафов на 301 тыс рублей.

В течение недели было обнаружиено 138 правонарушений в сфере миграции, 120 из них связаны с правилами въезда, выезда и пребывания в РФ; 18 – фактов нарушения порядка осуществления мигрантами трудовой деятельности.

Суды региона приняли шесть решений об административном выдворении иностранцев за пределы РФ, в том числе 5 – с помещением в спецучреждение временного содержания.

Заведено 16 уголовных дел, среди них 10 – в сфере миграции, по три – за преступления, которые связаны со сбытом наркотических средств и в сфере незаконного оборота оружия. Выявили шесть иностранных граждан, находящихся в розыске.