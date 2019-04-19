У директора «Чистой планеты» появился новый первый зам

Гендиректор регионального оператора «Чистая планета» Владимир Чашников 22 апреля представил работникам нового первого зама – Николая Бездудного.

Николай Васильевич более 35 лет проработал в органах безопасности в Ставропольском крае. У нового сотрудника есть и большой опыт службы, и госнаграды, среди которых медаль ордена за заслуги перед Отечеством.

В следующий понедельник уйдет в отпуск Михаил Владимирович Семернев - заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами.