У директора «Чистой планеты» появился новый первый зам
Гендиректор регионального оператора «Чистая планета» Владимир Чашников 22 апреля представил работникам нового первого зама – Николая Бездудного.
Николай Васильевич более 35 лет проработал в органах безопасности в Ставропольском крае. У нового сотрудника есть и большой опыт службы, и госнаграды, среди которых медаль ордена за заслуги перед Отечеством.
В следующий понедельник уйдет в отпуск Михаил Владимирович Семернев - заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами.
Новости регионов
«Остановки по требованию» исключат из расписания пригородных поездов Смоленского региона МЖД с 19 апреля
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На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова разъяснила, что нельзя рекламировать услуги по написанию дипломных и курсовых работ.
Широкополосный интернет от «Ростелекома» за минувший год выбрали более двух тысяч абонентов компании в Брянской области. В основном пользователи выбирали тарифные планы «Выгодный интернет 50» и «Домашний Интернет 100 Мбит/с в комплекте 2в1». В первом квартале 2019 года по популярности лидирует предложение «Для интернета», за которым следует пакет «Для интернета везде». Последний включает «Домашний интернет» и «Мобильную связь» с 4 Гб трафика и безлимитным общением в соцсетях и мессенджерах.
Пассажирам больше не придется связываться с локомотивной бригадой для остановки пригородного поезда.
В филиале ПАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» завершена подготовка к работе во время прохождения грозового периода 2019 года. Она направлена на повышение надежности работы оборудования, обеспечение надежного электроснабжения потребителей Брянской области в период сложных погодных условий.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.