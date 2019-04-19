В Брянской области за торговлю оружием осуждены двое иностранцев

Климовский райсуд вынес приговор 43-х и 37-летнему жителям иностранных государств за сбыт и незаконное перемещении через границу Таможенного союза взрывчатых веществ, а также огнестрельного оружия.

Первый обвиняемый проведет в исправительной колонии общего 4 года 9 месяцев, второй - 3 года 8 месяцев, кроме этого, последнего подсудимого оштрафовали на 100 тыс рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

По материалам расследования, 18 мая 2018 года сообщники - водители рейсового автобуса международного сообщения - за материальное вознаграждение незаконно перевезли через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза в Россию огнестрельное оружие: 11 иностранных пистолетов, их основные части, а также бездымный порох общей массой более 35 кг.

19 мая 2018 года, в день сбыта взрывчатого вещества, в Климово злоумышленников задержали правоохранители.

Предметы контрабанды из незаконного оборота изъяты.