На улице Пересвета в Брянске заменят пешеходные металлические ограждения

В Брянске приведут в порядок улицу Пересвета, ремонт будет осуществлен после торгов, которые определят подрядную организацию.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, здесь уложат новый асфальт, а также отремонтируют тротуары. Улицу расширят в месте примыкания к проспекту Станке Димитрова, там создадут дополнительную полосу для поворота направо. Кроме этого, на двух нерегулируемых пешеходных переходах оборудуют светофоры с кнопкой - около примыкания к улице Пересвета переулка Рославльского, а также у школы №9. Будет проведена ревизия освещения, а также замена пешеходных металлических ограждений.

Последний раз улицу ремонтировали около 10 лет назад.