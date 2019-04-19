В Брянске пройдет очередное заседание по делу ТРЦ «Тимошковых»

23 апреля в Брянске состоится второе слушание дела по торгово-развлекательному центру «Тимошковых».

Напомним, 10 апреля 2018 года вынесли постановление о закрытии центра. Причиной стало нарушение норм пожарной безопасности, а также отсутствие разрешения на ввод в эксплуатацию.

По словам хозяина Николая Тимошкова, его просто хотели таким образом лишить бизнеса. Во всех инстанциях ему отказали, несмотря на то, что он пытался решить дело через суд.

После этого предприниматель подал иск в Верховный суд РФ. 26 марта 2019 года была рассмотрена первая жалоба, однако решение не приняли. Есть информация, что на сегодняшнем заседании поставят окончательную точку в деле.