Брянец четырежды проигнорировал введенные судом ограничения

Злынковский райсуд рассмотрит по существу уголовное дело 37-летнего местного жителя, который обвиняется в уклонении от административного надзора.

За совершение таких преступлений мужчине грозит до 1 года лишения свободы.

По материалам расследования, после освобождения из исправительной колонии в целях профилактики Злынковский райсуд в феврале 2018 года установил в отношении обвиняемого двухлетний административный надзор. Ему запретили выезжать за пределы области без разрешения полиции, находиться на улице ночью. Кроме этого, он был обязан приходить в орган внутренних дел по месту жительства один раз в месяц для регистрации.

В течение года с момента установления ограничений он четырежды их проигнорировал, нарушал общественный порядок, а затем самовольно выехал за пределы Брянской области.